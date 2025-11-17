Panamá se prepara pa’ la candela: refuerzan medidas contra incendios

Las autoridades ambientales, de protección civil y la Policía Nacional (PN) de Panamá acordaron este lunes fortalecer las estrategias de prevención, respuesta y control ante los potenciales riesgos de incendios forestales en la temporada seca 2026.

En una reunión realizada en el marco de la Comisión Nacional para la Prevención, Control y Manejo Integral del Fuego, las entidades afinaron las estrategias para preparar al país frente a eventos ambientales extremos como las altas temperaturas, sequías, olas de calor, inundaciones y los incendios que son "cada vez más difíciles de contener", de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente).

Durante la temporada seca 2024-2025, Panamá ha registrado 1.873 incendios, que han afectado 7.161,17 hectáreas, especialmente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, así como en Veraguas y Los Santos, apuntan los datos oficiales.

En ese sentido, de cara al verano que es el periodo más crítico del año, la comisión prepara la coordinación interinstitucional y el lanzamiento de una campaña de prevención con 264 brigadistas, forestales voluntarios y expertos en control de fuego distribuidos en siete de las diez provincias del país y la Comarca Ngäbe-Buglé.

Además, también se "supervisarán las quemas agrícolas, se ejecutarán quemas prescritas en áreas vulnerables y se intensificará el monitoreo en zonas protegidas", señala la información oficial.

"Una quema irresponsable puede destruir vidas, ecosistemas y economías locales. Nuestro compromiso es liderar con firmeza una estrategia nacional que permita prevenir, mitigar y responder de manera efectiva a los incendios forestales", afirmó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Este esfuerzo, prosiguió Navarro, "trasciende a MiAmbiente: requiere del apoyo de productores, organizaciones comunitarias, alcaldes, representantes y ciudadanos”.

Navarro remarcó que "Panamá enfrenta un riesgo creciente por los incendios forestales. Urge enfrentar este reto de manera coordinada, basados en ciencia, tecnología y una cultura nacional de prevención".

"Proteger nuestros bosques y nuestra gente de los incendios forestales exige prevención, responsabilidad, preparación y un trabajo conjunto entre instituciones y ciudadanía", manifestó el titular de la cartera de Ambiente.