Nacional - 25/11/25 - 08:41 AM

Panamá será epicentro mundial para frenar la desertificación y la sequía

Panamá vivió en 2023 el año más seco de su historia una situación que afectó el tránsito por el Canal de Panamá y evidenció la vulnerabilidad de las rutas comerciales globales ante fenómenos locales de sequía.

 

Por: Redacción / Web -

Representantes de 196 países y de la Unión Europea se reunirán del 1 al 5 de diciembre en Panamá para evaluar los avances mundiales frente a la desertificación, la degradación de tierras y la sequía, en el marco de la 23.ª reunión del Comité de Revisión de la Implementación de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (CRIC23).

El encuentro se celebrará mientras Panamá impulsa acciones para alcanzar la neutralidad en la degradación de tierras para 2030, un objetivo para el cual ya ha identificado 31 zonas críticas y avanza en programas de reforestación y adaptación, especialmente en el Corredor Seco.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que Panamá será este año sede de las tres principales convenciones ambientales de la ONU, un hecho sin precedentes que —dijo— refuerza el llamado a integrar las agendas de clima, biodiversidad y manejo sostenible de tierras.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CNULD, Yasmine Fouad, alertó que América Latina y el Caribe atraviesan un proceso creciente de degradación de tierras que afecta aproximadamente el 20 % de su superficie. 

Añadió que la reunión en Panamá forma parte de una respuesta global frente a la pérdida anual de cerca de 100 millones de hectáreas de tierras saludables, y recordó que la aridificación ya alcanza más del 70 % de los territorios del planeta.
 

