05/1/26 - 01:45 PM

Panamá y Paraguay impulsan diálogo regional por transición en Venezuela

Mulino y Peña coincidieron en que deben ser los propios venezolanos quienes decidan el futuro de su país

 

Por: EFE -

Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Paraguay, Santiago Peña, coincidieron este lunes en la necesidad de proponer un diálogo regional para abordar la transición democrática en Venezuela, tras la operación militar de Estados Unidos que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El Gobierno panameño informó mediante un comunicado que ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica, en la que recalcaron que es urgente convocar a los presidentes de la región para discutir, en el corto plazo, un proceso de ordenamiento democrático en Venezuela.

Según la nota oficial, Mulino y Peña coincidieron en que deben ser los propios venezolanos quienes decidan el futuro de su país, en un proceso que debe iniciar con el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos.

Durante la llamada, Mulino recordó el impacto directo de la crisis venezolana en Panamá, señalando que más del 90 % de los migrantes irregulares registrados en años recientes eran venezolanos. Agregó que el fenómeno ahora se ha invertido, tras el cierre de rutas hacia Norteamérica, lo que ha provocado una caída drástica del flujo migratorio por la selva del Darién, frontera natural entre Panamá y Colombia.

De acuerdo con el comunicado, ambos presidentes subrayaron la importancia de reconocer la voluntad electoral del pueblo venezolano, reflejada en las actas de los comicios de 2024, las cuales se encuentran depositadas en Panamá.

Las cancillerías de Panamá y Paraguay están coordinando una reunión virtual con otros mandatarios de la región que acepten participar en este diálogo.

Mulino reiteró además que Panamá no reconocerá a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos bajo cargos de narcoterrorismo.

El mandatario panameño sostuvo que Venezuela debe avanzar hacia una transición que lleve al poder a Edmundo González Urrutia, a quien considera ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024, respaldado —según indicó— por actas electorales custodiadas en el Banco Nacional de Panamá.

