Panameña entra al mando del deporte acuático mundial

Panamá vuelve a sonar fuerte fuera de sus fronteras. Esta vez no es por un gol ni una medalla, sino por liderazgo. Ana Irene Delgado fue nombrada Asesora del Presidente de la Federación Internacional de Deportes Acuáticos (World Aquatics), una de las organizaciones deportivas más grandes y poderosas del planeta.

El nombramiento se oficializó el 24 de enero de 2026 en Tashkent, Uzbekistán, y no fue cualquier decisión. La Junta Directiva de World Aquatics lo aprobó por unanimidad, demostrando el peso y el respeto que genera la panameña en el deporte internacional.

Desde ahí se toman decisiones que mueven la natación, el waterpolo, los clavados y otras disciplinas a nivel global.

Delgado no llega improvisando. Tiene calle, tiene carrera y tiene respaldo. Actualmente es Embajadora de Panamá ante la OEA, Vicepresidenta de la Confederación Panamericana de Esgrima, Vicepresidenta de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno y Presidenta de la Federación Panameña de Pentatlón Moderno.

También es Embajadora de la FIE rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Este nombramiento pone a Panamá en una mesa donde se toman decisiones grandes, de esas que marcan el rumbo del deporte mundial. También refuerza el compromiso de Delgado con el impulso del deporte, alineado con la visión del presidente José Raúl Mulino, apostando a que el país no solo compita, sino que lidere.

Panamá sigue ganando respeto afuera. No por casualidad. Talento, preparación y constancia. Así es como se llega lejos, incluso desde un país pequeño, pero con gente que juega en ligas grandes.

