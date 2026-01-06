Panameños dicen "sí" en el altar, pero "no" a los bebés

En Panamá la gente se sigue enamorando y casando, pero cada vez piensa más antes de traer hijos al mundo, según cifras del Registro Civil del Tribunal Electoral.

El año pasado se inscribieron 64,252 nacimientos en todo el país. Fueron 32,877 niños y 31,375 niñas. La mayoría nacieron en Panamá, donde se registraron 23,835, seguida por Chiriquí con 10,663 y la comarca Ngäbe-Buglé con 5,831.

Del otro lado está la Comarca Emberá Wounaán, donde apenas se anotaron 85 nacimientos en todo el año.



Y aunque todavía nacen muchos, la cifra bajó un 2 % comparada con 2024. En la calle eso se traduce sencillo: criar cuesta, la plata no alcanza y el miedo al futuro pesa.

En cuanto a las muertes, el 2025 cerró con 23,946 defunciones. 13,536 hombres y 10,410 mujeres.

Las provincias con más fallecimientos fueron Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste. Las defunciones subieron un 2 %, pero siguen lejos de los nacimientos.

Aun así, son números que pegan, porque detrás de cada cifra hay una familia golpeada.

Donde sí hubo movimiento fue en los registros de matrimonio. En 2025 se casaron 11,595 parejas, un aumento fuerte de 13 %. Panamá lideró con 5,656 bodas, casi la mitad del total.

Muchos decidieron dar el paso, quizá buscando seguridad, compañía o simplemente no caminar solos en tiempos duros.

Los divorcios, en cambio, bajaron. Se registraron 4,370 separaciones en todo el país, un 2 % menos que el año anterior. Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí encabezaron la lista. Al final, hubo más bodas que rupturas, con una clara mayoría a favor del matrimonio.

El mensaje es claro y se siente en el barrio: Panamá se casa más, se separa un poco menos, pero le está bajando el ritmo a los nacimientos.

La gente quiere estabilidad, pero también piensa dos veces antes de traer una vida nueva a este mundo. Así está el país, contado sin rodeos.