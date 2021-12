Paralizada construcción del colegio de Los Pozos

La comunidad educativa de Los Pozos, en la provincia de Herrera, continúa a la espera de la culminación de una de sus obras más esperadas, el colegio secundario del lugar.

Se trata de una obra que se inició hace más de cinco años, y que ha tenido múltiples inconvenientes desde sus inicios.

Pero ahora, a pesar de que el proyecto registra un avance significativo, la preocupación radica en una nueva paralización de las obras, producto de una supuesta falta de pago a la empresa constructora.

Según padres de familia consultados, la realización del próximo año lectivo 2022 de forma presencial está en peligro, ya que no cuentan con las instalaciones terminadas para recibir a los estudiantes.

Y es que al menos tres generaciones de bachilleres en Ciencias se han graduado en la comunidad, sin siquiera contar con laboratorios de materias como química y biología.

El presidente de la asociación de padres de familia del plantel, Gustavo López, indicó que las autoridades conocen la problemática, y aseguró que han recibido el compromiso de que la partida necesaria sea desembolsado para que la empresa pueda culminar la obra.

La paralización del proyecto lleva ya varias semanas, lo que preocupa a la comunidad de Los Pozos, cuyos moradores no descartan medidas de presión en caso de no recibir respuestas.

Según dijeron, esperarán hasta finalizado el mes de diciembre y al iniciarse enero, de no desembolsar los monto pendientes, se tomarán las calles en jornadas de protestas.