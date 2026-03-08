Paridad de mujeres sigue baja en política y empresas en Panamá

En medio del Día Internacional de la Mujer, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) volvió a poner sobre la mesa un tema que sigue generando debate en el país: la necesidad de que más mujeres lleguen a los espacios donde se toman decisiones.

El planteamiento se dio a conocer a través de la columna semanal del gremio, en el que se advierte que avanzar hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no es solo un tema social, sino también clave para la competitividad y la democracia en Panamá.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, señaló que la discusión sobre la paridad no debe verse como un enfrentamiento entre géneros. Según explicó, cuando hombres y mujeres participan plenamente en la toma de decisiones, las instituciones y las empresas logran mejores resultados.

En el sector privado, el gremio recordó que el país ya cuenta con la Ley 56 de 2017, una norma que promueve la participación femenina en juntas directivas y busca mayor diversidad en los órganos de gobierno corporativo. Desde APEDE se impulsa que esta legislación se cumpla como parte de un modelo empresarial moderno.

El gremio también aseguró que dentro de su propia estructura ha venido promoviendo el liderazgo femenino, con mujeres ocupando puestos en juntas directivas y espacios de decisión dentro de la organización.

De Sanctis destacó además la importancia de crear programas de mentoría y redes profesionales que permitan abrir más oportunidades a las nuevas generaciones. Recordó que durante años muchas mujeres llegaron a posiciones de liderazgo enfrentando barreras estructurales y sin redes de apoyo.

En esa misma línea, la organización firmó los Principios de Empoderamiento de las Mujeres, impulsados por ONU Mujeres y el Pacto Global de Naciones Unidas, una iniciativa que busca orientar a las empresas para promover igualdad en el trabajo y el liderazgo.

En el ámbito político, APEDE considera que el país aún tiene un rezago importante. Mientras en varios países de América Latina entre 45% y 52% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, en Panamá la representación femenina se mantiene entre 21% y 23%.

La presidenta del gremio explicó que en reformas electorales anteriores se intentó fortalecer la paridad, pero la llamada “válvula de escape” ha debilitado su aplicación, lo que a juicio del sector empresarial frena los avances en la participación femenina.

Para APEDE, ampliar la presencia de mujeres en la economía, las empresas y la política es un paso necesario para el desarrollo del país, ya que —según el gremio— más diversidad en los espacios de poder termina beneficiando a la economía y a la democracia.