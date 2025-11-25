Nacional - 25/11/25 - 12:00 AM

Parlacen chifea a ‘Nito’ y ‘Gaby’

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) continúa marcando su distancia con el exmandatario Laurentino Cortizo y su exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Ayer, trascendió que la juramentación de los exfuncionarios no será abordada en la asamblea plenaria del organismo que finaliza mañana, por lo que su solicitud quedará pendiente hasta enero del 2026.

La petición de ambos exservidores públicos ya había sido agendada el pasado mes de julio, pero, debido a que la votación no se llevó a cabo, aún siguen en espera.

En octubre, la bancada panameña del Parlacen se pronunció al respecto, afirmando que la aceptación de Cortizo y Carrizo podría percibirse como un “privilegio e impunidad política”.

Señalaron que no era el “momento oportuno” para esta petición, ya que los panameños estaban demandando mayor rendición de cuentas y acciones centradas en el bienestar colectivo.

“La rendición de cuentas y la justicia deben prevalecer por encima de cualquier consideración personal o política”, subrayaron en un comunicado.

Desde entonces, los señalamientos por presuntos casos de malversación de fondos, corrupción y otros delitos contra las dos personalidades no se han hecho esperar; incluso uno de ellos fue objeto de una cautelación por la Contraloría General de la República.

