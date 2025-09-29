Nacional - 29/9/25 - 11:36 PM

Partido Popular sale en defensa del alcalde Mizrachi

 

Por: Redacción / Crítica -

A través de un comunicado al país, el Partido Popular expresó su profunda preocupación y rechazo ante la decisión adoptada por el Tribunal Electoral de autorizar el inicio de un proceso de revocatoria de mandato en contra del alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, quien fue postulado por ese colectivo y elegido de manera democrática, legítima y contundente por la mayoría del pueblo panameño.

“Este proceso no solo constituye un intento de desconocer la voluntad popular, sino que además pretende empañar la gestión de un alcalde que ha demostrado, desde el primer día de su mandato, una visión clara, innovadora y transformadora para la ciudad”, añade el Partido Popular.

Agrega el comunicado que “Mayer Mizrachi está liderando con energía, creatividad y compromiso un proyecto que busca que Panamá brille más que nunca: modernizando servicios, impulsando obras que acercan la ciudad al futuro y defendiendo con firmeza los intereses de la ciudadanía”.

Concluye que “Panamá necesita avanzar, no retroceder. Y bajo su liderazgo, nuestra ciudad seguirá siendo un referente de innovación y orgullo nacional”.

