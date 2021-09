Partido RM exige retirar proceso contra Martinelli

Miembros de la Junta Directiva del Partido Realizando Metas (RM) anunciaron una protesta el martes 28 de septiembre, a las 4:00 p.m., en la Procuraduría General de la Nación exigiendo al Ministerio Público que retire el caso contra Ricardo Martinelli por ser un proceso judicial ilegal.

Alejandro Pérez, Abogado de la Defensa del Ex Presidente Martinelli se refirió a la prueba idónea, la cual fue fabricada por el Consejo de Seguridad; el Tribunal ya dictó una sentencia de no culpabilidad de Ricardo Martinelli. Pérez manifestó que ¨no existe en la historia jurídica panameña nadie que haya sido procesado sin imputación, solo Ricardo Martinelli¨

El perito Luis Rivera Calles, testigo de la fiscalía y quien denunció en el primer juicio presiones y persecución laboral, volvió a reiterar cómo Rolando López, ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional, orquestó el caso contra el expresidente Ricardo Martinelli, detallo el Abogado.

¨Calles, en el juicio, destacó de forma clara cómo López era quien dirigía todas las acciones que hacía en su momento el Fiscal Auxiliar, Marcelino Aguilar, dentro de la investigación en el 2014 en contra del exgobernante panameño¨, afirmó Alejandro Pérez.

Por su parte, Luis Eduardo Camacho, Secretario General de Realizando Metas, dijo que esa acusación falsa y política contra Ricardo Martinelli, fue fabricada por Rolando López, ex Director del Consejo de Seguridad, y la misma ¨debe ser retirada en razón de los graves hechos que se ha tenido conocimiento y por consiguiente, cerrado ese juicio político que se sigue contra Martinelli¨.

“El país requiere que los panameños nos unamos a ver como sacamos a Panamá del desastre que causó Juan Carlos Varela, resolverles los problemas a los panameños y no estar distraídos por un proceso eminentemente político en contra, no solo del líder de nuestro partido, sino el mejor Presidente que ha tenido la historia de este país”, destacó.

Camacho afirmó que Martinelli es uno de los mayores inversionistas de este país que en vez de estar perdiendo el tiempo atendiendo procesos políticos, debería estar concentrado en lo que él sabe hacer muy bien: “generar el crecimiento económico y empleos para que los panameños tengan con que atender sus necesidades”.

Francisco Ameglio, Vice Presidente de Realizando Metas, se refirió a la convocatoria para la protesta la próxima semana (martes 28 a las 4 p.m.) para respaldar a Ricardo Martinelli, ya que ¨sabemos que éste, es un juicio manipulado desde su inicio¨.

Finalmente, agregó que por segunda vez Martinelli va a demostrar que es inocente de todos los cargos que le acusan y “es la única persona que Panamá necesita para sacarnos del hueco que nos metió Juan Carlos Varela y que este “gobiernito” sigue enterrando”.

Participaron, además, en la conferencia por parte de la Junta Directiva: Mariela Jiménez, Shirley Castañeda, Jamis Acosta y Félix Moulanier.

