Pasa a segundo debate ley que busca aumentar pensiones de $600 o menos

La Comisión de Economía de la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en primer debate, el proyecto de ley que promueve un fondo para ajustes a jubilados que cobran menos de 600 balboas.

La propuesta, impulsada por la diputada Graciela Hernández, plantea que el dinero se manejaría a través de la Caja de Seguro Social y la Contraloría General de la República, entidades que tendrían a su cargo los pagos.

El fondo quedaría establecido como un instrumento de asistencia del Estado dirigido a este sector.

El documento indica que se trata de una política social de aplicación universal, enfocada en jubilados y pensionados, tomando en cuenta la vulnerabilidad económica que enfrenta el país en estos momentos.

Se manejan cifras que ubican que indican que cerca de 95 mil panameños que hoy están por debajo de los 600 balboas, grupo que entraría dentro de este beneficio, lo que también se traduce en una inyección a la economía.

En medio de la sesión, también se recibió el informe del proyecto de ley 500, que apunta a reforzar la recaudación del ITBMS mediante la trazabilidad de pagos electrónicos, además de incentivos al consumidor y participación ciudadana.