Nacional - 20/11/25 - 02:37 PM

Pasajero se poncha en un vuelo de Paraguay a Panamá y agrede a tripulante

Por lo ocurrido se debió suspender en ese mismo momento y ordenar que el tripulante pasará por control médico antes de retomar el el servicio.

 

Por: Redacción / Web -

Un vuelo de la aerolínea Copa que debía despegar del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi en Paraguay, la madrugada de hoy y tenía como destino la ciudad de Panamá, fue postergado luego que un pasajero se pusiera violento.

Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), comentó a medios de ese país, que un vuelo de la aerolínea Copa que debía despegar a la 1:50 de hoy, se detuvo porque un pasajero agredió a un tripulante y a un agente de la Policía Nacional en la zona de embarque.

Dicho incidente se produjo cuando el pasajero en cuestión, quien estaba acompañado de sus padres, estaba a punto de embarcar, dijo Aguilar.

Se detalló que el viaje fue postergado para luego del mediodía.

Respecto al sujeto, Aguilar afirmo que no volará más y lamentó que pasara este hecho, mismo que aún se investiga el motivo de lo sucedido. 

