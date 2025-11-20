Pasajero se poncha en un vuelo de Paraguay a Panamá y agrede a tripulante

Un vuelo de la aerolínea Copa que debía despegar del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi en Paraguay, la madrugada de hoy y tenía como destino la ciudad de Panamá, fue postergado luego que un pasajero se pusiera violento.

Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), comentó a medios de ese país, que un vuelo de la aerolínea Copa que debía despegar a la 1:50 de hoy, se detuvo porque un pasajero agredió a un tripulante y a un agente de la Policía Nacional en la zona de embarque.

Dicho incidente se produjo cuando el pasajero en cuestión, quien estaba acompañado de sus padres, estaba a punto de embarcar, dijo Aguilar.

Por lo ocurrido se debió suspender en ese mismo momento y ordenar que el tripulante pasará por control médico antes de retomar el el servicio.

Se detalló que el viaje fue postergado para luego del mediodía.

Respecto al sujeto, Aguilar afirmo que no volará más y lamentó que pasara este hecho, mismo que aún se investiga el motivo de lo sucedido.