Pescadores rechazan imposiciones de la ARAP

Más de 70 capitanes y marinos, miembros de la Asociación de Pescadores y Agremiados del Puerto Pesquero de Vacamonte, se reunieron con funcionarios la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), expresando su preocupación por la persecución y acoso de la que se consideran víctimas por parte de esa institución y del Servicio Nacional Aeronaval.

En la reunión, los pescadores advirtieron que no aceptarán ninguna decisión tomada por la ARAP ya que anteriormente han utilizado estas reuniones para manipular la información, dando a entender que las decisiones tomadas fueron aceptadas por los pescadores.

"Qué no se entienda que nuestra presencia o la firma de una lista de asistencia es el aval de acuerdo de la ARAP”, señalaron los pescadores.

En pliego de peticiones entregado a la ARAP, se enumeran las preocupaciones del sector pesquero, entre las que se destacan el alto costo de combustible, las licencias de pesca de peces con red de arrastre, las zonas prohibidas de pesca, las multas, el corredor marino y el uso de TED.

Pese a haber enviado numerosas notas a la ARAP para atender estos asuntos, principalmente en el tema del combustible, ya que sectores productivos recibieron el beneficio del congelamiento del combustible, y la ARAP no tuvo la voluntad de incluir al sector pesquero industrial para obtener este beneficio.

En cuanto a las licencias de pesca de peces con red de arrastre que tiene más de un año de haberse eliminado, los capitanes han indicado que a raíz de esa decisión irresponsable, se ha descontrolado la pesca de peces, ya que no cuenta con regulación y de manera descontrolada están acabando con el camarón.

Con anterioridad, había embarcaciones que de manera responsable bajaron la presión de pesca del camarón para dedicarse a otras especies como el pescado y al eliminar la licencia, dejando sin control toda la pesquería con red de arrastre.

"Creían que con esto iban a controlar la pesca de camarón en tiempo de veda, pero se ha demostrado que quienes hacen la pesca ilegal de camarón son otras personas. La ARAP no tiene control de la pesca ilegal", aseguran los pescadores.

"Al pescador se le está imponiendo multas sin derecho a la defensa, solo conocen que están multados cuando luego de prepararse para un viaje, se enteran de que no pueden salir por multas sin fundamento", reiteraron.

