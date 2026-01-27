Petro y Noboa coincidirán en Panamá en foro clave de la CAF

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Daniel Noboa, coincidirán este miércoles en Panamá durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y el Gobierno de Panamá, evento que ha sido denominado el “Davos latinoamericano”.

El encuentro genera altas expectativas debido al delicado momento que atraviesan las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador, marcadas por desacuerdos en la lucha contra el narcotráfico, tensiones diplomáticas y una reciente guerra arancelaria entre ambos países.

Este lunes, la CAF confirmó la participación de Gustavo Petro en el acto inaugural de la segunda edición del foro económico, que se desarrollará el miércoles y jueves con el objetivo de debatir cómo posicionar a América Latina y el Caribe en el escenario global, fortalecer la integración regional y atraer inversión.

A la cita ya habían confirmado su asistencia el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, así como otros líderes de la región, entre ellos el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el gobernante de Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El foro en Panamá se perfila como un espacio clave de diálogo político y económico, en el que se abordarán los desafíos comunes de la región y las oportunidades de cooperación en un contexto global cambiante.