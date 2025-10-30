Piad: Jorge Herrera no podrá hacer los cambios que requiere el panameñismo

Carlos Raúl Piad aseguró que comenzó a caminar desde octubre del año pasado para promover su propuesta de hacer los cambios que, a su consideración, requiere el Partido Panameñista; por ello considera que sus opciones de imponerse a Jorge Herrera en la batalla por la presidencia de dicho colectivo son “altísimas” de cara al próximo 23 de noviembre, cuando se celebrará la Convención Nacional Extraordinaria, donde se elegirá a la nueva Junta Directiva y a los Directores Nacionales.

Piad dice que quiere trabajar para levantar el partido y que su primera propuesta y compromiso es no aspirar a ningún cargo de elección mientras esté en la presidencia de dicho colectivo. “Eso separa completamente lo que es la nueva directiva de las directivas tradicionales que había antes”, dice.

El dirigente manifestó que su rival, Jorge Herrera, no podrá hacer los cambios requeridos porque, en su opinión, un candidato que utiliza tres, cuatro y hasta cinco sombreros a la vez, lo que trae es un perjuicio al partido. “¿Una persona que tiene tres, cuatro y cinco sombreros va a venir al partido panameñista y va a cambiar la regla dentro del partido? No lo creo”, cuestionó Piad. “Tú eres alcalde, tú eres diputado, presidente de la Asamblea y, además, ¿quieres manejar el Partido Panameñista?”, dijo en referencia a los diferentes cargos que desempeña Herrera en la actualidad.

“Creo que no va a tener la menor oportunidad (de hacer cambios). Creo que los miembros convencionales de este partido, que van a tomar una decisión, entienden la importancia de esta decisión. Probablemente algunos tomen algunos privilegios que les presten o que les den, pero creo que van a votar a conciencia y ese voto a conciencia nos va a dar la oportunidad de renovar el partido”, sostuvo Piad.

Para Piad, no solo basta con tener a un presidente que se dedique exclusivamente, sino que, además, considera que “hay que hacer cambios dentro del colectivo en términos legales porque, si no se hacen, no va a cambiar”. “El primer día de trabajo, que debe ser el 24, aunque la nómina tome posesión en enero, es comenzar a conformar un equipo de reformas electorales internas que son los estatutos del partido que tome en consideración mis propuestas. ¿Qué significa? Que todos los miembros del directorio nacional, que estén en el 2027 aspirando a un cargo de elección para el 29, dos años antes, deban renunciar del directorio nacional”, dijo.

En su consideración, la actual dirigencia del panameñismo está fallando en varios aspectos, como, por ejemplo, estar “preparándose para una campaña meramente electoral y no de propuestas; segundo, que cuando llegan los momentos de las elecciones están evitando la elección primaria a lo interno del partido y, tercero, que el directorio desde que perdió el 5 de mayo del 2024 no se ha reunido para analizar las razones o errores cometidos durante los cinco años por las cuales fuimos castigados con unos resultados desastrosos y no lo hemos evaluado”.

“Somos un desastre hoy por hoy, igualito que todos los demás partidos”, sentenció.