Nacional - 02/2/26 - 12:00 AM

Piden a UDELAS reabrir carrera de instrumentador quirúrgico

La falta de personal especializado en los hospitales vuelve a encender las alarmas. El gremio de instrumentadores quirúrgicos de Panamá le pidió a la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) que reabra este mismo año la carrera de instrumentador quirúrgico, tanto a nivel técnico como de licenciatura, carrera que fue cerrada desde 2017.

La solicitud fue planteada durante una reunión con Graciela Ambulo, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de UDELAS, donde el gremio dejó claro que la necesidad es urgente y que los avances médicos exigen profesionales mejor preparados en las salas de cirugía.

Carmen Vega, presidenta del gremio, advirtió que los hospitales requieren cada vez más personal capacitado, ya que la tecnología y los nuevos procedimientos médicos demandan estudios especializados para garantizar la seguridad y atención adecuada de los pacientes.

Vega recordó que la carrera ya existía en UDELAS a nivel de técnico superior y explicó que ahora buscan que se incluya también la licenciatura, ya que ambas formaciones se complementan y son clave dentro del sistema de salud.

Actualmente, quienes desean estudiar instrumentación quirúrgica solo pueden hacerlo en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología, centro que desde hace 23 años forma técnicos en diversas áreas de la salud.

