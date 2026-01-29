Piñeros piden alternativas ante restricción de plaguicidas

Productores de piña en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, solicitaron al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) alternativas en materia de plaguicidas orgánicos tras la eliminación de 20 pesticidas calificados por este ministerio como altamente peligrosos.

Erlin Quintero, miembro de la Asociación de Productores de Piña de Panamá Oeste, indicó que la prohibición de importación, fabricación, venta y uso de estos productos preocupa no solo a productores de piña, sino también de sandía y melón, entre otros rubros.

La resolución, emitida en gaceta oficial el 20 de enero de 2026, se aplica a ocho plaguicidas, que contienen entre sus compuestos: Alaclor, benomilo, carbaril, endosulfán, formaldehído, imazalil, propaclor y spirodiclofen.

A principios del 2025, se prohibieron 12 sustancias de extrema peligrosidad como el dicloropropeno, aldicarb, cadusafos, coumafos, diclorvos, ethion (H330), etoprofos, fenamifos, metlocarb, metomil, tebufos y triazofos de uso nematicidas, bactericidas e insecticidas.

Quintero dijo aplaudir la medida adoptada por el MIDA, pero también solicitó la instalación de una mesa de trabajo con los productores del país en donde se presentan alternativas para el control biológico de plagas para un menor impacto ambiental.

A criterio del productor de piña, se está sumando un problema más a los productores nacionales.

La Asociación de Productores de Piña de La Chorrera mantiene 2 mil hectáreas de cultivo. El año 2025 se exportaron 750 contenedores, lo cual suma más de 1.400.000 cajas; eso representa 16.000.000 de dólares para el Producto Interno Bruto (PIB) aquí en Panamá.

Quintero señaló además que la piña es un rubro con un costo de aproximadamente 20.000 dólares por hectárea. Además de depender del mercado internacional.