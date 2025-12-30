Playas: autoridades cierran paso temprano y piden cabeza fría este 1 de enero

Los estamentos de seguridad y emergencias recomiendan que este 1 de enero, solo se visiten las playas que estén bajo cobertura del Sistema Nacional de Protección Civil.

Las autoridades dijeron que habrá operativos en zonas como Las Garzas, El Mariato, Playa Reina, Vitorio e Isla Rematero.



En los puntos señalados siempre se registran situaciones cuando la gente se confía de más.

Como en el resto de las provincias, el acceso a las playas estará permitido solo hasta las 5:00 de la tarde. Después de esa hora, se cierra. Así lo confirmaron las autoridades.

Todo esto forma parte del operativo Guardianes 2026, que ya arrancó y tiene un solo objetivo: salvaguardar la vida de la población durante la temporada seca.

Este operativo no es solo para Año Nuevo, se va a mantener hasta febrero.

No se trata de prohibir por gusto, se trata de evitar tragedias que después llenan velas, llantos y promesas que llegan tarde.



Una de las principales recomendaciones es evitar una mezcla mortal: El alcohol y el mar. Cada verano, esta combinación deja muertos que nadie quiere contar.



Recomendaciones generales para ir a la playa (sin cuentos, como es):

— Ve solo a playas vigiladas. Si no hay salvavidas ni cobertura de emergencias, mejor da la vuelta. El mar no avisa.

— Nada de alcohol antes de meterte al agua. El trago quita reflejos y el mar no perdona errores.

— Respeta los horarios. Si dicen que la playa cierra a las 5:00 p.m., se cierra. De noche el riesgo se duplica.

— No te metas si el mar está bravo. Bandera roja, oleaje fuerte o corrientes raras: no seas terco.

— Cuida a los niños todo el tiempo. No los pierdas de vista ni un segundo. El mar se los traga rápido.

— Usa bloqueador y toma agua. El sol pega duro y la deshidratación llega sin avisar.

— No nades solo. Si pasa algo, alguien tiene que dar la alerta.

— Sigue las indicaciones de los rescatistas. Ellos están ahí para evitar desgracias, no para molestar.

— No tires basura. La playa no es basurero y después el mar cobra factura.

— Si ocurre una emergencia, avisa de inmediato. No intentes “resolver” solo cuando no sabes.

Ir a la playa es para disfrutar, no para salir en las noticias. Un poco de cabeza evita luto y tragedias.