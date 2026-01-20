Nacional - 20/1/26 - 08:03 PM

Pleno aprueba proyecto de ley de horarios extendidos en centros de salud

La propuesta, según detalló la Asamblea Nacional, busca mejorar el acceso de la población a los servicios médicos, garantizando una atención oportuna.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El Pleno Legislativo aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 19, que establece horarios extendidos en centros de salud en Panamá.

La propuesta, según detalló la Asamblea Nacional, busca mejorar el acceso de la población a los servicios médicos, garantizando una atención oportuna y que cada región de salud cuente, al menos, con una instalación de atención primaria con horario extendido.

Este martes, previo a la aprobación en tercer debate, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, solicitó un mayor análisis del proyecto de ley, ya que, según dijo, no se necesita un "aumento generalizado de la extensión de horarios en los centros de salud" y que de aprobarse esto "debe contar con las partidas presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”.

Actualmente, 120 centros de salud a nivel nacional mantienen un horario extendido mediante un esquema de atención ajustado a las necesidades de cada región, corregimiento y distrito, especialmente en aquellos lugares donde se requiere brindar atención después del horario laboral, aseguró el titular de Salud.

Durante el primer debate del Proyecto de Ley 19, el Minsa presentó modificaciones a dos de los artículos del proyecto, principalmente en lo referente a la extensión de horarios en los centros de salud.

Una de las modificaciones propuestas por la institución fue al artículo 3 del referido Proyecto de Ley, quedando así: «El Ministerio de Salud, de acuerdo con las necesidades específicas de cada región, implementará políticas para la adecuada y suficiente prestación de los servicios de salud integral y el suministro de medicamentos e insumos, conforme a lo dispuesto en la normativa sanitaria vigente».

Te puede interesar

Ministerio de Seguridad adquirirá instalaciones de Chiquita Panamá

Ministerio de Seguridad adquirirá instalaciones de Chiquita Panamá

 Enero 20, 2026
Arrocha: "El Órgano Judicial se convirtió en agencia de cobro de los bancos"

Arrocha: "El Órgano Judicial se convirtió en agencia de cobro de los bancos"

 Enero 20, 2026
Pleno aprueba proyecto de ley de horarios extendidos en centros de salud

Pleno aprueba proyecto de ley de horarios extendidos en centros de salud

 Enero 20, 2026
¡Hasta 5 años de cárcel por fraude en la paternidad!

¡Hasta 5 años de cárcel por fraude en la paternidad!

 Enero 20, 2026
Citan al director de la AAUD por tema de recolección de basura

Citan al director de la AAUD por tema de recolección de basura

Enero 20, 2026

La otra modificación propuesta fue en el artículo 4, por lo que: «los centros de salud, subcentros de salud, policentros, MINSA CAPSI y otros similares funcionarán en los horarios que determine el Ministerio de Salud, de acuerdo con las necesidades poblacionales, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y los recursos presupuestarios de cada región de salud.

Ahora el presidente de la República, José Raúl Mulino, cuenta con 30 días para sancionarlo o vetarlo.



 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west