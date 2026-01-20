Pleno aprueba proyecto de ley de horarios extendidos en centros de salud

Panamá- El Pleno Legislativo aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 19, que establece horarios extendidos en centros de salud en Panamá.

La propuesta, según detalló la Asamblea Nacional, busca mejorar el acceso de la población a los servicios médicos, garantizando una atención oportuna y que cada región de salud cuente, al menos, con una instalación de atención primaria con horario extendido.

Este martes, previo a la aprobación en tercer debate, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, solicitó un mayor análisis del proyecto de ley, ya que, según dijo, no se necesita un "aumento generalizado de la extensión de horarios en los centros de salud" y que de aprobarse esto "debe contar con las partidas presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”.

Actualmente, 120 centros de salud a nivel nacional mantienen un horario extendido mediante un esquema de atención ajustado a las necesidades de cada región, corregimiento y distrito, especialmente en aquellos lugares donde se requiere brindar atención después del horario laboral, aseguró el titular de Salud.

Durante el primer debate del Proyecto de Ley 19, el Minsa presentó modificaciones a dos de los artículos del proyecto, principalmente en lo referente a la extensión de horarios en los centros de salud.

Una de las modificaciones propuestas por la institución fue al artículo 3 del referido Proyecto de Ley, quedando así: «El Ministerio de Salud, de acuerdo con las necesidades específicas de cada región, implementará políticas para la adecuada y suficiente prestación de los servicios de salud integral y el suministro de medicamentos e insumos, conforme a lo dispuesto en la normativa sanitaria vigente».

La otra modificación propuesta fue en el artículo 4, por lo que: «los centros de salud, subcentros de salud, policentros, MINSA CAPSI y otros similares funcionarán en los horarios que determine el Ministerio de Salud, de acuerdo con las necesidades poblacionales, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y los recursos presupuestarios de cada región de salud.

Ahora el presidente de la República, José Raúl Mulino, cuenta con 30 días para sancionarlo o vetarlo.





