Polémica en la Asamblea por ley que abre quirófanos a instrumentadores

El Proyecto de Ley 255 en Panamá provoca rechazo entre gremios de la salud, al proponer la regulación de técnicos y licenciados en instrumentación quirúrgica y su ingreso a quirófanos con solo la idoneidad profesional.

 

Una fuerte polémica se desató este martes en la Asamblea Nacional, con la llegada al primer debate del Proyecto de Ley 255, que busca regular la profesión de técnicos y licenciados en instrumentación quirúrgica en Panamá, una iniciativa que ya provoca choques entre los gremios de la salud.

La propuesta, que vuelve a discutirse en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, ha generado malestar y rechazo debido a que permitiría que estos profesionales ingresen a laborar en los quirófanos únicamente con la obtención de la idoneidad profesional. Según los opositores, esta medida afectaría directamente las funciones de enfermeras y otros técnicos de la salud, además de la seguridad del paciente.

🟦 Posturas enfrentadas en la Comisión

Al debate acudieron figuras clave del sector salud, entre ellas Vielka Rosero, presidenta de la Asociación Nacional de Practicantes y Técnicos en Enfermería (ANPATE); Felipe Ríos, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá; Eusebia Calderón de Copete; y Carmen Vega, presidenta de los Instrumentadores Quirúrgicos, quienes defendieron posturas encontradas en medio de un ambiente marcado por la tensión.

El proyecto fue sustentado por el diputado Jamis Acosta, quien explicó que la iniciativa busca otorgar idoneidad formal y un marco legal claro a los instrumentadores quirúrgicos, reconociendo su formación académica y funciones dentro del sistema de salud.

🟦 Preocupación por competencias y seguridad

No obstante, la Asociación de Enfermeras de Panamá, la ANPATE y otros gremios manifestaron que el proyecto invade competencias profesionales y podría alterar la dinámica de trabajo en las salas de cirugía, lo que —advirtieron— representaría un riesgo para la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica.

