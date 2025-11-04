Policentro de San Isidro será inaugurado a mediados de diciembre, confirma Boyd
"Estamos progresando, todo va muy bien", manifestó el ministro de Salud, Fernando Boyd.
El ministro de Salud, Fernando Boyd, reiteró que el Policentro de Salud de San Isidro, en el distrito de San Miguelito, será a mediados de diciembre.
"Estamos progresando, todo va muy bien. A mediados de diciembre vamos a estar inaugurando el Policentro de Salud de San Isidro, que ya tanto tiempo se necesitaba para la comunidad", expresó el ministro.
Por otro lado, mencionó que "San Isidro tiene una estructura imponente y muy importante".
"Ahí van a ser beneficiadas casi 300 mil personas aproximadamente", destacó Boyd.
El nuevo policentro contará con áreas de urgencias, mamografía, registros médicos, imagenología, farmacia, laboratorio, quirófanos, recobro, fisioterapia, consulta externa y ginecología.
Con una inversión total de más de 35 millones de dólares, la obra es ejecutada por la empresa Alca Holding Int.