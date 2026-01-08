Policía Nacional, a favor de endurecer penas a menores de edad

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, señaló que la institución apoya el anteproyecto de ley que reduce la edad para la imputación de homicidios.

“Ayer (martes), me parece, el diputado José Pérez Barboni habló sobre el tema del cambio de la normativa sobre la edad. Vamos a estar pendientes de poder apoyar en eso, porque eso va a permitirnos a nosotros mitigar”, expresó Fernández.

Cabe destacar que el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), presentó ante el pleno de la Asamblea un anteproyecto de ley que propone modificar la Ley 40 de 1999, que regula el régimen de responsabilidad penal para la adolescencia, con el objetivo de reducir a 12 años la edad de imputabilidad penal y endurecer las sanciones aplicables a menores involucrados en delitos graves.

El aumento de homicidios cometidos por menores de 17 años en el país mantiene en alerta a las autoridades, señaló el director de la Policía.

Por lo que dijo que a estos menores ya se les tiene identificados.

"Si eso es una situación que están utilizando menores para poder delinquir de esa manera, para poder ganar espacios, para poder amedrentar otros grupos y de alguna forma quitarles los espacios para hacer la distribución, y están utilizando menores de edad, tenemos un problema con los menores de edad que tenemos que buscar la solución", expresó el director de la Policía en TVN Noticias.

Por otro lado, manifiesto que, con el objetivo de evitar que menores ingresen a estructuras delictivas, están intensificados operativos antipandillas y acciones contra el microtráfico. Además, de reforzar programas preventivos como “DARE” Y “GREAT”.

Fernández enfatizó que tan solo el año pasado se hizo una revisión y solamente en Colón, casi 23 mil niños fueron a la deserción escolar.

En tanto, informó que en el 2025, la mayor incidencia de homicidios se registró en Colón, San Miguelito y Panamá Oeste.

Otros lugares donde se registraron estructuras criminales son Don Bosco, Pacora y algunos puntos del interior del país.

Sobre la licitación para los uniformes dijo que el proceso cumplió los procedimientos legales; 21 empresas revisaron el pliego de peticiones, pero solo tres presentaron propuestas.

Dijo que la última dotación de uniformes se dio en el 2028, por lo que es necesario equipar a algunos agentes.

Por último, reiteró que, a pesar de la reducción de fondos para este año, la entidad garantiza la presencia policial en las calles, apoyándose en inteligencia policial, tecnología y trabajo comunitario.