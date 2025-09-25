Policías jubilados presionan en Asamblea por deuda de antigüedad

Un grupo de más de 11 mil exfuncionarios de la Fuerza Pública se encuentra este jueves en las instalaciones de la Asamblea Nacional, donde el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, debe sustentar el presupuesto de la institución para el año 2026.

Colón Reyes, capitán jubilado de la Policía Nacional y vocero de los exmiembros de la Fuerza Pública de Chiriquí, explicó que su presencia busca garantizar que el ministro incluya en el presupuesto los $72 millones adeudados por concepto de prima de antigüedad.

Días atrás, el ministro Ábrego señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no asignó la partida para estos pagos desde el año pasado. Indicó que se ha avanzado parcialmente en el pago de la deuda, aunque aún hay $7 millones pendientes de aprobación en la Contraloría.

“El MEF nuevamente no asignó fondos para este concepto en el presupuesto del próximo año. Hoy vamos a la Asamblea a dialogar con los diputados y ver si es posible conseguir la partida necesaria para cumplir con este compromiso”, afirmó Ábrego.