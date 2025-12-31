Positividad de la influenza sube al 19.6% y defunciones llegan a 109

Panamá- Un aumento en el porcentaje de positividad del virus de la influenza durante la semana epidemiológica (SE) 51 del 2025 reportó este miércoles el Ministerio de Salud (Minsa).

Los datos estadísticos del Departamento de Epidemiología ubicaron en 19.6% la positividad de la influenza, "por encima del umbral de alerta y con una tendencia al aumento en comparación con las semanas anteriores".

Al cierre de la semana epidemiológica se notificaron 9 defunciones por influenza y se actualizó una defunción correspondiente a la SE 48, con lo que se elevan a 109 las defunciones en lo que va del año. De esas, el 51.4% (56) corresponde a hombres. El 45% (50) de las defunciones eran personas de 65 años y más.

El reporte también detalla que el 85.3% (93) de los fallecidos no contaba con la vacuna contra la influenza y el 93% (91) presentaba factores de riesgo, entre ellos edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, respiratorias e inmunosupresión, así como la muerte de un adulto joven con antecedente de vapeo.

De igual forma, el informe agrega que se notificaron 6 defunciones por influenza con coinfección: 5 asociadas a SARS-CoV-2 y 1 con COVID-19 y parainfluenza.

Por otra parte, entre las regiones de salud con mayor cantidad de casos se ubican: Panamá Metro con el 23.9% (25) de las defunciones, la Región de Panamá Oeste con el 20.2% (22), San Miguelito con el 11.1% (12) y la Comarca Ngäbe Buglé con 9.2% (10).

"Hasta la fecha, no se han notificado nuevas muestras positivas de Influenza A (H3N2), subclado K, por lo que se mantiene un acumulado de tres muestras positivas", aseguró la entidad.

En cuanto al virus sincitial respiratorio (VSR), con 59 casos, el porcentaje de positividad para esta semana es de 19%, sobre el umbral estacional y con tendencia a la disminución. Este virus refleja un acumulado de 1,220 casos (937 son VSR no tipificado, 166 VSR A y 117 VSR B). El porcentaje de positividad de SARS-CoV-2 se calculó en 1.0%, ubicándose bajo el umbral estacional y de la curva epidémica.