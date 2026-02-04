Nacional - 04/2/26 - 12:00 AM

PPC inicia arbitraje por concesión de puertos

Panama Ports Company, S.A. (PPC) informó que presentó un arbitraje internacional contra Panamá, relacionado con el contrato que mantiene para operar los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997. El proceso se rige por las normas de la Cámara de Comercio Internacional.

La empresa explicó que esta decisión llega luego de un año marcado por conflictos con el Estado panameño. Según PPC, durante ese tiempo se tomaron acciones que afectaron seriamente sus operaciones y generaron riesgos adicionales, sin que se aplicaran medidas similares a otros operadores portuarios del país.

PPC aseguró que antes de acudir al arbitraje intentó evitar una disputa legal. Indicó que buscó diálogo y claridad en varias ocasiones, pero que sus comunicaciones y solicitudes no fueron atendidas por las autoridades, tanto en los últimos meses como a inicios de este año.

La compañía sostiene que el arbitraje se basa en el contrato de concesión y en el marco legal que lo ha respaldado por casi 30 años. Afirma que ese contrato le ha dado seguridad jurídica y que el Estado panameño ha incumplido lo acordado. Por ello, PPC reclama una compensación económica sustentada en evaluaciones financieras, sin descartar otras acciones conforme avance el proceso.

En su comunicado, la empresa también se refirió al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997. PPC señaló que esa decisión aún no ha sido publicada ni está en vigencia y que, además, contradice fallos anteriores del mismo tribunal sobre contratos similares.

Te puede interesar

PPC le declara la pelea legal a Panamá: inicia arbitraje internacional

PPC le declara la pelea legal a Panamá: inicia arbitraje internacional

 Febrero 03, 2026
Mulino recibe a su homólogo de Guyana: acuerdan explorar inversiones

Mulino recibe a su homólogo de Guyana: acuerdan explorar inversiones

 Febrero 03, 2026
Montalvo saca números claros: la Justicia de Paz se expande

Montalvo saca números claros: la Justicia de Paz se expande

 Febrero 03, 2026
Latidos del Barrio: plan social llegará a 2 millones en zonas olvidadas

Latidos del Barrio: plan social llegará a 2 millones en zonas olvidadas

 Febrero 03, 2026
Aprueban en primer debate ley que crea el Instituto Nacional de la Mujer

Aprueban en primer debate ley que crea el Instituto Nacional de la Mujer

 Febrero 03, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí