PPC inicia arbitraje por concesión de puertos

Panama Ports Company, S.A. (PPC) informó que presentó un arbitraje internacional contra Panamá, relacionado con el contrato que mantiene para operar los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997. El proceso se rige por las normas de la Cámara de Comercio Internacional.

La empresa explicó que esta decisión llega luego de un año marcado por conflictos con el Estado panameño. Según PPC, durante ese tiempo se tomaron acciones que afectaron seriamente sus operaciones y generaron riesgos adicionales, sin que se aplicaran medidas similares a otros operadores portuarios del país.

PPC aseguró que antes de acudir al arbitraje intentó evitar una disputa legal. Indicó que buscó diálogo y claridad en varias ocasiones, pero que sus comunicaciones y solicitudes no fueron atendidas por las autoridades, tanto en los últimos meses como a inicios de este año.

La compañía sostiene que el arbitraje se basa en el contrato de concesión y en el marco legal que lo ha respaldado por casi 30 años. Afirma que ese contrato le ha dado seguridad jurídica y que el Estado panameño ha incumplido lo acordado. Por ello, PPC reclama una compensación económica sustentada en evaluaciones financieras, sin descartar otras acciones conforme avance el proceso.

En su comunicado, la empresa también se refirió al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997. PPC señaló que esa decisión aún no ha sido publicada ni está en vigencia y que, además, contradice fallos anteriores del mismo tribunal sobre contratos similares.