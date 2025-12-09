Nacional - 09/12/25 - 10:48 AM

!Prepárese¡ Día caluroso con alta radiación UV y lloviznas

Las temperaturas máximas en el Caribe estarán en su mayoría entre los 30 y 31 °C, y en el Pacífico entre los 29 °C hasta los 33 °C, pero en la cordillera central estas serán un poco más bajas.

 

Panamá- Un día caluroso, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 29 y 33 grados centígrados, acompañado de alta radiación ultravioleta y algunas lluvias ligeras, pronostica para este martes el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

El reporte de la meteoróloga Pilas López detalla que las temperaturas máximas en el Caribe estarán en su mayoría entre los 30 y 31 °C, y en el Pacífico entre los 29 °C hasta los 33 °C, pero en la cordillera central estas serán un poco más bajas.

En cuanto a la radiación ultravioleta, la especialista aseguró que se mantendrá entre alta a muy alta, a nivel nacional en su mayoría muy alta, por lo que se recomienda una baja exposición solar y mucha hidratación.

Por otra parte, en relación con las condiciones climatológicas, indicó que para hoy se observa un frente frío procedente de la Península de Yucatán (México) hasta la Florida (EE.UU.), pero con tendencia a tener características estacionarias en las próximas horas.

Por otro lado, "la zona de convergencia intertropical se localiza sobre el istmo panameño, generando vientos variables entre calmos y ligeros en la parte del Pacífico, pero en el Caribe, se mantienen esos vientos de componente norte que por ello vamos a mantener estas condiciones de chubascos intermitentes aislados a lo largo del Caribe y que poco a poco van a ir adentrándose hacia zonas norte de Panamá, Oeste y Panamá", detalló.

Para horas de la tarde también se esperan chubascos aislados en las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, con probabilidad de actividad eléctrica en la provincia de Bocas del Toro. En cambio, en el Pacífico se esperan chubascos y aguaceros aislados en gran parte de la vertiente, con probabilidad de ser bastante fuertes en la ciudad capital, Panamá Oeste y Veraguas, con posible actividad eléctrica también en estas zonas.

En horas de la noche se prevén chubascos aislados de manera intermitente hacia la vertiente del Caribe, pero con probabilidad de actividad eléctrica hacia zonas de la costa abajo de Colón. En cambio, en el Pacífico, las lluvias se mantendrán en las zonas marítimas y costeras.

