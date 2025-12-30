Nacional - 30/12/25 - 06:03 PM

Presentan denuncia administrativa contra alcaldesa de Arraiján

La denuncia contra la alcaldesa fue presentada ante la gobernadora de la provincia de Panamá Oeste, Marilyn Vallarino.

 

Una denuncia administrativa contra la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba, fue presentada ante la gobernadora de la provincia de Panamá Oeste, Marilyn Vallarino.

En esta nueva denuncia contra la alcaldesa Peñalba, los abogados Ileana Tejera Flores y David Tejada advierten, además de la posible comisión del delito de abuso de autoridad, desviación de poder y violación de las normas nacionales de protección del patrimonio cultural.

La denuncia administrativa contra la alcaldesa Stefany Peñalba surge tras ordenar y ejecutar la demolición del monumento Mirador del Puente de las Américas.

En la denuncia, los dos juristas solicitan que se inicie un proceso administrativo para imponer sanciones disciplinarias, dependiendo de la gravedad de la falta, lo que podría dar como resultado la suspensión o separación del cargo.

Por otro lado, los concejales del distrito de Arraiján continúan tomando distancia de la alcaldesa Stefany Peñalba, tras las críticas surgidas por la demolición del Mirador del Puente de las Américas y monumento en honor a la comunidad china en Panamá.

Durante la última sesión del concejo municipal de Arraiján en este año 2025, la alcaldesa no se presentó, al igual que el vicealcalde Oliver Ríos.

Luz Denía Oliver, presidenta del concejo municipal, informó que habló por teléfono con la alcaldesa Stefany Peñalba, quien le expresó que mantiene su posición de haber actuado por razones de seguridad dado el daño estructural de las instalaciones.

Oliver también indicó que la alcaldesa ha eximido de responsabilidad al concejo municipal por la decisión tomada.
 

