Presupuesto General del Estado pasa a segundo debate con ‘urgencia notoria’

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de Ley 293, por el cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del 2026 por $34,901 millones.

Con 12 votos a favor y una abstención y tras una discusión en sesión permanente, el proyecto pasa al pleno con “urgencia notoria” para el segundo y tercer debate.

Este lunes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante la Comisión los ajustes al presupuesto tras las recomendaciones realizadas el pasado 8 de octubre. Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, señaló que estas modificaciones no representan un aumento en la cifra del proyecto de Presupuesto General del Estado 2026.

El presupuesto tiene como objetivo reducir el déficit fiscal del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5%. Los fondos estarán enfocados en áreas como el agro, educación y salud.

En materia de salud, el proyecto contempla un aumento al Ministerio de Salud (MINSA) de $57.5 millones, con refuerzos al Instituto Oncológico Nacional (ION) y al programa de trazabilidad sanguínea.

La Caja de Seguro Social (CSS) conservará $319.5 millones para medicamentos y $95 millones para insumos quirúrgicos.

Al sector agropecuario se le asignó $30.5 millones para fortalecer la producción nacional y la seguridad alimentaria.

Mientras que se le asignó el 5.5% del PIB al Ministerio de Educación (Meduca), equivale a $4,478 millones, además de su presupuesto regular. El 1.5% restante, unos $1,119 millones, se dirigirá a otras entidades del sector educativo.

El proyecto de ley deberá ser aprobado antes del cierre del período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, que será el 31 de octubre.