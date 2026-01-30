Procurador dice que protesta de plátanos no es delito

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, afirmó que el incidente ocurrido frente a la sede del Ministerio Público, donde se dejaron dos cabezas de plátano, no constituye delito, siempre que no se haya alterado el orden público ni se haya puesto en riesgo la seguridad.

Gómez explicó que el hecho fue evaluado desde el punto de vista legal y que, tras el análisis correspondiente, no se abrieron investigaciones penales ni se realizaron aprehensiones.



Señaló que no toda manifestación, por inusual que sea, encaja automáticamente en una falta penal.

El procurador recalcó que el Ministerio Público actúa conforme a la Constitución y la ley, y que cada caso se revisa según sus circunstancias, sin interpretaciones subjetivas ni presiones externas.

El incidente se registró cuando una persona dejó dos cabezas de plátano en la entrada de la Procuraduría General de la Nación como forma de protesta simbólica.

Los objetos fueron retirados posteriormente por personal de seguridad, sin que se reportaran daños ni situaciones de riesgo.