Procurador espera notificación del fallo que tumbó contrato de Panamá Ports

Por: Redacción / Crítica -

"Estoy listo para que nos envíen la notificación”, aseguró el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, cuando le preguntaron por el fallo que tumbó el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company

El funcionario indicó que, hasta ahora, a su despacho no ha llegado nada oficial. Lo que sabe es lo que ha leído y lo que ha visto en los comunicados.

Gómez habló del tema en medio de la presentación de su informe a la Nación. De igual forma indicó que el trámite no ha terminado. 

Detalló que de acuerdo a la ley, el procurador debe ser notificado en persona y que, mientras eso no pase, el fallo no entra en su fase final.

Recordó que cuando el contralor Anel Flores llevó la demanda contra Panama Ports Company ante la Corte, el expediente cayó en la Procuraduría para concepto. 

Tras revisar el contrato, la recomendación fue directa: había violaciones a la Constitución Política. Esa posición fue la que, al final, tomó el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de manera unánime., dijo.

El procurador explicó que no fue una sola demanda. Fueron dos. Una atacaba la prórroga automática, señalando que chocaba con 12 artículos constitucionales

La otra iba contra el contrato completo y varias de sus cláusulas. En ambos casos, dijo, el análisis fue profundo y basado en lo que dice la Carta Magna, no en interpretaciones ligeras.

Sobre lo que viene ahora, Gómez señaló que una vez sea notificado, corren los días para que el fallo quede ejecutoriado, se publique en la Gaceta Oficial y se le comunique a las autoridades que tienen que actuar. Subrayó que este tipo de decisiones no se discuten: se cumplen.

En paralelo, confirmó que a su despacho también llegaron las auditorías que abrió la Contraloría General de la República. Esos documentos, dijo, forman parte de las investigaciones penales que siguen su curso por este caso.

