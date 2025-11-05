Nacional - 05/11/25 - 10:35 PM

Procuraduría asegura que actuó de inmediato en el caso de Esteban De León

Por: Redacción / Crítica -

La Procuraduría General de la Nación inidcó quelos mecanismos de búsqueda de Esteban De León, reportado como desaparecido, se activaron de inmediato desde que se presentó la denuncia.

Según el comunicado oficial, la denuncia fue interpuesta el sábado 1 de noviembre, y ese mismo día se movilizó la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas del Ministerio Público. 

Las diligencias incluyeron allanamientos, verificaciones en varios puntos del área y la búsqueda en zonas vinculadas con la investigación.

De acuerdo con la Procuraduría, como resultado, el 2 de noviembre fue encontrado un vehículo incendiado en un área periférica, el cual fue asegurado como evidencia dentro del expediente.

La Procuraduría recordó que no es necesario esperar 24, 48 ni 72 horas para denunciar una desaparición. Si una persona no aparece y hay duda razonable sobre su paradero, la denuncia debe hacerse de inmediato.

 

 Noviembre 05, 2025
