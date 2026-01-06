Procuraduría mueve fichas en fiscalías

La Procuraduría General de la Nación volvió a ajustar la casa por dentro. Sin ruido, sin comunicado oficial y lejos del show, la entidad realizó rotaciones y cambios en los esquemas de fiscalías y personal a nivel nacional. Movidas internas que, según se conoció, buscan poner a cada funcionario donde mejor rinda y responder a las realidades de cada provincia.

Eso sí, hay una línea que no se tocó: la fiscal Ruth Morcillo se mantiene vinculada al caso Odebrecht, un expediente pesado, largo y todavía caliente, que sigue bajo la responsabilidad de la Fiscalía Superior Anticorrupción. Ahí no hubo relevo ni cambio de timón.

Mientras tanto, el proceso judicial también vuelve a tomar aire. El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales fijó la audiencia ordinaria del caso Odebrecht entre el 12 de enero y el 13 de febrero de 2026. Una nueva fecha luego de que en noviembre pasado la diligencia se cayera por una razón conocida: no se pudo ubicar al expresidente Ricardo Martinelli para notificarlo.

Martinelli estuvo asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá entre el 7 de febrero de 2024 y el 10 de mayo de 2025. Después de eso, salió del país rumbo a Bogotá, donde recibió asilo político. Esa situación fue clave para el atraso del proceso.

Aunque la Procuraduría no ha dado la cara públicamente para explicar los cambios, se pudo conocer que las rotaciones se concentraron en Veraguas y Panamá Oeste, con ajustes adicionales en Chiriquí y Los Santos.

No se trata solo de mover nombres, sino de reordenar cargas de trabajo y reforzar fiscalías donde la presión es mayor.

Desde la entidad se sostiene que estos ajustes responden a la necesidad de asignar el perfil adecuado a cada fiscalía, atendiendo las demandas específicas de cada región. En palabras simples: poner a la gente correcta donde hace más falta.

El caso Odebrecht, uno de los expedientes de corrupción más grandes y sensibles del país, sigue su curso. La audiencia estará a cargo de la jueza Baloísa Marquínez y 26 procesados continúan enfrentando cargos. El país vuelve a mirar el calendario judicial, con la expectativa de que esta vez el proceso camine sin más pausas ni excusas.