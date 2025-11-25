Protesta: Metro de Panamá desaloja a buhoneros en la estación 24 de Diciembre

Aproximadamente 25 buhoneros dedicados a la venta informal de productos alimenticios y otros artículos fueron desalojados este martes, 25 de noviembre, durante un operativo encabezado por el Metro de Panamá, con el apoyo de unidades policiales e inspectores del Servicio Nacional de Migración.

Los vendedores tenían plazo hasta el pasado domingo para abandonar los predios de la estación del Metro en 24 de Diciembre, pero fueron informados de que el desalojo se llevaría a cabo este martes. Algunos de los comerciantes decidieron adelantarse y desmontaron sus quioscos y mesas antes del operativo.

Durante el desalojo, los pequeños comerciantes protestaron con cartelones y gritos de consignas, reclamando su derecho a un "trabajo digno", ya que, según aseguran, esta actividad es su único ingreso económico. "¿De qué vamos a vivir?", expresó una de las voceras del grupo, quien añadió que la Alcaldía de Panamá les había prometido una reubicación en nuevos quioscos modernos, pero hasta la fecha, dicha promesa no se ha cumplido.

Karina Delgado, Jefa de Bienes Patrimoniales del Metro de Panamá, explicó que el operativo se realiza en cumplimiento de la Ley 109 de 25 de noviembre de 2013 y el reglamento de viajeros, que prohíbe la venta de bienes y servicios dentro de los predios de la estación, tanto de forma permanente como ambulante.

"Estamos haciendo cumplir la normativa vigente, que prohíbe este tipo de actividades informales", afirmó Delgado, quien también señaló que el desalojo no fue una sorpresa para los vendedores, ya que se les había notificado de la acción con más de un año de antelación.

Además, la funcionaria justificó el operativo indicando que es necesario mejorar la movilidad de los usuarios del metro y el orden en la zona, y reveló que existían problemas graves de salubridad e ilegalidad, incluyendo conexiones eléctricas no autorizadas en el área.

El desalojo de los buhoneros es parte de un esfuerzo continuo por parte del Metro de Panamá para mantener el orden y la seguridad en sus instalaciones, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes.

