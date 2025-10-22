Nacional - 22/10/25 - 08:54 AM

Protesta y cierre nocturno en Colón por falta de agua desde hace 10 días

Después de una serie de conversaciones, los residentes decidieron reabrir la carretera, pero advirtieron que continuarán con sus protestas si no se soluciona el desabastecimiento de agua en la comunidad.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

La noche del 21 de octubre, residentes de la comunidad de Champion, en el corregimiento de Sabanitas, Colón, bloquearon la carretera Panamá-Colón como medida de protesta ante la escasez de agua potable que sufren desde hace más de 10 días.

El cierre nocturno de la vía afectó el flujo de vehículos que se dirigían hacia la ciudad de Colón y hacia las áreas periféricas. Muchos conductores optaron por regresar y tomar la autopista como alternativa, mientras que los caminantes que se dirigían a Portobelo también se vieron obligados a interrumpir su recorrido y avanzar a pie desde un punto más cercano.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes sostuvieron un diálogo con los manifestantes. Después de una serie de conversaciones, los residentes decidieron reabrir la carretera, pero advirtieron que continuarán con sus protestas si no se soluciona el desabastecimiento de agua en la comunidad.

El evento refleja el malestar de los colonenses frente a la falta de acceso a servicios básicos, y los moradores han dejado claro que seguirán en las calles hasta que sus demandas sean atendidas.
 

Te puede interesar

Alerta por virus Oropouche: 600 casos confirmados y más de 300 en Darién

Alerta por virus Oropouche: 600 casos confirmados y más de 300 en Darién

 Octubre 22, 2025
Mulino revisará proyectos en Consejo de Gabinete extraordinario en Veraguas

Mulino revisará proyectos en Consejo de Gabinete extraordinario en Veraguas

 Octubre 22, 2025
Crisis Social: Migrantes y panameños vivían en puente de Pan de Azúcar

Crisis Social: Migrantes y panameños vivían en puente de Pan de Azúcar

 Octubre 22, 2025
Protesta y cierre nocturno en Colón por falta de agua desde hace 10 días

Protesta y cierre nocturno en Colón por falta de agua desde hace 10 días

 Octubre 22, 2025
Panamá bajo vigilancia por tormentas y lluvias intensas hasta el viernes

Panamá bajo vigilancia por tormentas y lluvias intensas hasta el viernes

 Octubre 22, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas