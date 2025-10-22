Protesta y cierre nocturno en Colón por falta de agua desde hace 10 días

La noche del 21 de octubre, residentes de la comunidad de Champion, en el corregimiento de Sabanitas, Colón, bloquearon la carretera Panamá-Colón como medida de protesta ante la escasez de agua potable que sufren desde hace más de 10 días.

El cierre nocturno de la vía afectó el flujo de vehículos que se dirigían hacia la ciudad de Colón y hacia las áreas periféricas. Muchos conductores optaron por regresar y tomar la autopista como alternativa, mientras que los caminantes que se dirigían a Portobelo también se vieron obligados a interrumpir su recorrido y avanzar a pie desde un punto más cercano.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes sostuvieron un diálogo con los manifestantes. Después de una serie de conversaciones, los residentes decidieron reabrir la carretera, pero advirtieron que continuarán con sus protestas si no se soluciona el desabastecimiento de agua en la comunidad.

El evento refleja el malestar de los colonenses frente a la falta de acceso a servicios básicos, y los moradores han dejado claro que seguirán en las calles hasta que sus demandas sean atendidas.

