¡Publicidad al piso! Bajan 500 valla ilegales

Unas 500 vallas de publicidad exterior instaladas de forma ilegal han sido detectadas por el Departamento de Tesorería del Municipio de La Chorrera.

En esta lista se encuentran vallas que publicitan locales comerciales, proyectos habitacionales y productos varios. Parte de esta publicidad exterior se ubica en servidumbre de la autopista Arraiján - La Chorrera.

Ayer lunes, se procedió a marcar como 'valla ilegal' unas 30 estructuras en los corregimientos de Barrio Colón, Barrio Balboa, Puerto Caimito y Guadalupe.

Clever Delgado, tesorero municipal, indicó que este es el segundo operativo que se realiza este año, intentando regularizar la publicidad exterior y evitar la colocación de vallas en sitios prohibidos.

Agregó que ya se había cumplido con el trámite de citar a las personas naturales o jurídicas responsables de las vallas identificadas como ilegales y que no han acudido a las citaciones.

A partir del 1 de octubre se dará inicio a un período de moratoria que permitirá a los contribuyentes ponerse al día en los pagos de impuestos de publicidad exterior.

La publicidad exterior en el distrito de La Chorrera está regulada por el Acuerdo municipal número 17 del 20 de julio de 2021.

El artículo 12 del capítulo cuarto de este acuerdo establece 12 pasos que deben seguir las personas jurídicas o naturales que requieran permiso para la colocación e instalación de publicidad exterior en estructuras permanentes.

En tanto que el artículo 51 precisa el monto de las multas a imponer, que van de B/.50.00 a B/.10.000.