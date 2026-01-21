Puentes hechos leña: MOP arranca reparaciones en Balboa y Vía España

El MOP invertirá más de $11 millones para atender doce puentes y también anuncia que habrá mantenimiento una vez finalizadas las obras.

Edwin Lewis, director nacional de estudio y diseño del Ministerio de Obras Públicas, confirmó que el primer puente elevado vehicular que será atendido es el que se encuentra en la Vía España (Cincuentenario y El Balboa), ya que es el que más deterioro visible presenta.

“La primera intervención la haremos en el puente elevado vehicular de Vía España (Cincuentenario y El Balboa), ya que de todos los que están deteriorados, este es el más crítico porque es visible que hay elementos en la parte inferior de las vigas transversales que tienen que ser reemplazados, las rodaduras están deterioradas, y hay que reemplazar la junta”, dijo Lewis en TVN Noticias.

De ahí pasarán al puente que está cerca de la USMA y en un periodo de un año atenderán los puentes en base un cronograma que será publicado próximamente por esa entidad.

Y es que el MOP comunicó que adjudicó al consorcio Puentes Modulares, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holdings, la realización de este proyecto por $11.5 millones.

En este caso se trata del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de 12 puentes vehiculares, de los cuales 11 son tipo Mabey, ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito.

De acuerdo con Lewis, los puentes se empezaron a instalar en 1999 y no se les ha dado mantenimiento profundo en un periodo de 25 años.

“No ha habido un plan integral hasta ahora, lo que planteamos es hacer un programa completo que permita reemplazar los elementos que están deteriorados, reparar las rodaduras, pernos, baranda, elementos de seguridad vial, limpiar, pintar el puente y que quede en condiciones satisfactorias para el usuario desde el punto de vista de la estructura y tres años de mantenimiento”, expresó.

Lewis señaló que la reparación de cada puente puede tomar de 45 días a dos meses porque las mismas se tienen que hacer de manera controlada.

“Yo no puedo cerrar el puente, tengo que trabajar principalmente de noche, de día se puede trabajar en la parte inferior, pero mientras haya tráfico tengo que hacer cierres parciales”, añadió.

Cuando se termine el primer año de reparación y rehabilitación hay tres años de mantenimiento, sentenció.