Crisis del agua en Chitré : Idaan asegura que el sistema mejora

Todo parece indicar que luego de varias semanas, los moradores de Chitré, en la provincia de Herrera, empiezan a ver mejores días en cuanto al servicio de agua potable en sus hogares.

Y es que la falta de agua potable en Chitré generó manifestaciones ciudadanas, luego de que residentes salieran a las calles para exigir un suministro continuo en sus hogares.

Decenas de personas han salido a las calles, en reclamo de agua las 24 horas, señalando que en varios sectores el servicio continúa siendo irregular.

Los manifestantes indicaron que, ante la falta de suministro en sus viviendas, muchas familias deben comprar el agua o bien abastecerse en tanques instalados en plazas y otros espacios públicos, lo que se ha convertido en una práctica frecuente para poder obtener agua.

Por su parte, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el sistema de agua potable del distrito se mantiene actualmente en condición estable, tanto en su producción como en la red de distribución.

Según la entidad, el servicio alcanza aproximadamente el 95 % de cobertura durante el día, con presiones entre normales y medias en la mayor parte del distrito, mientras que durante la noche el sistema llega al 100 % de cobertura de los usuarios.

El IDAAN, en un comunicado, indicó además que el sistema registra una producción cercana a los ocho millones de galones diarios, cifra que ha mejorado gracias a ajustes operativos en la planta potabilizadora y al aporte de pozos profundos que continúan reforzando el suministro.

En los últimos tres meses, según se informó, se han activado cinco nuevos pozos, que aportan cerca de 300 mil galones diarios adicionales, sumándose a los 13 pozos previamente operativos, lo que representa un aporte total cercano a 650 mil galones diarios al sistema.

No obstante, la institución recordó que el agua distribuida en Chitré aún no debe utilizarse para consumo humano directo, hasta que el Ministerio de Salud concluya los análisis y confirme oficialmente su potabilidad.