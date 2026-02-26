Puerto de Barú, aduanas y tren: promesas para Chiriquí

En Puerto Armuelles, el presidente José Raúl Mulino anunció obras que apuntan directo a la economía de Chiriquí. Sobre la mesa puso tres cartas fuertes: Puerto de Barú, aduanas en Paso Canoas y el ferrocarril Chiriquí-Panamá.

El mandantario indicó que el objetivo es darle movimiento real a la provincia.

Explicó que estos proyectos se suman a planes viales, de alcantarillado y salud. La intención es formar un polo de desarrollo en el área.

También señaló que se trabaja en capacitar a los residentes para que puedan ocupar plazas cuando arranquen las obras.

Mulino mencionó la presencia de inversionistas japoneses y empresas internacionales interesadas en la zona.

Aseguró que ese acercamiento responde a gestiones para recuperar confianza. No detalló montos, pero sostuvo que el interés empresarial está activo.

Sobre Paso Canoas, informó que en abril se reunirá con autoridades de Costa Rica para tratar el impulso del área fronteriza.

Indicó que el Puesto de Aduana Bilateral debe estar listo en diciembre, tras haber quedado en abandono. Reconoció que las filas de camiones siguen afectando el paso y que se busca acelerar la movilidad de carga.

Añadió que en marzo se reunirá con ejecutivos de Royal Caribbean Cruises, interesados en evaluar a Barú como sitio para reparación de barcos.

Ese contacto forma parte de la estrategia portuaria. La decisión dependerá de estudios y acuerdos posteriores.

En materia vial, el Ministerio de Obras Públicas anunció la rehabilitación de la carretera Aeropuerto-Pedregal hasta el Mercado del Marisco, en David.

También habló del proyecto Tapahueco en Alto Boquete y Volcán. Se suman intercambiadores en la ciudad de David, en el cruce de la Unachi y la empresa Comasa.

Sobre el ferrocarril Chiriquí-Panamá, el presidente dijo que en mayo estará listo el informe de factibilidad.

Ese documento definirá cómo avanza la megaobra. Aseguró que se gestionará con responsabilidad para evitar que quede paralizada.