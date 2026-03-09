Quema irresponsable dispara incendios en Santiago, denuncian Bomberos

La creciente cantidad de incendios registrados en la ciudad de Santiago, Veraguas, mantiene en alerta al Benemérito Cuerpo de Bomberos, que advierte que muchos de estos siniestros son provocados por acciones irresponsables.

El coronel Eduardo Cheng, jefe de los bomberos en Santiago, pidió a las autoridades abrir investigaciones formales y aplicar sanciones contra quienes resulten responsables de provocar incendios.

Según explicó, gran parte de estos incidentes se origina por la quema de basura o por la práctica de prender fuego a potreros y terrenos para limpiarlos, sin tomar precauciones.

“Hay personas que, por no limpiar adecuadamente sus terrenos o predios, optan por prender fuego sin medir las consecuencias, lo que provoca incendios que ponen en peligro a las comunidades y causan daños al medio ambiente”, advirtió Cheng.

El jefe bomberil señaló que cada incendio representa un riesgo para la vida y genera un fuerte desgaste para las unidades de emergencia que deben movilizarse para controlar las llamas.

Ante esta situación, reiteró la necesidad de investigar a toda persona vinculada con un incendio, con el fin de determinar responsabilidades y frenar estas prácticas.