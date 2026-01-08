Nacional - 08/1/26 - 04:36 PM

Reabren de forma parcial tramo El Guarumal en la carretera Panamá-Colón

El proyecto presenta un avance aproximado del 60%, y que las labores continuarán, especialmente en el refuerzo de los taludes laterales

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reabrió de manera parcial el tramo en el área de El Guarumal en el corregimiento de Limón en la carretera Panamá-Colón.

Esta parte de la carretera permanecía cerrada desde el mes de agosto del 2025, debido a un asentamiento progresivo que comprometía la seguridad vial.

José Murgas, ingeniero residente del MOP, informó que los avances alcanzados en el proyecto de estabilización del área permiten soportar el tránsito liviano, por lo cual se autoriza el paso de vehículos particulares y transporte público.

“Esta es una reapertura parcial; el transporte pesado debe continuar utilizando la autopista, debido a que los trabajos de estabilización se mantienen en ejecución”, indicó.

Agregó que el proyecto presenta un avance aproximado del 60%, y que las labores continuarán, especialmente en el refuerzo de los taludes laterales, los cuales son fundamentales para la estabilidad definitiva de la vía.

Por su parte, Elvia Ábrego, director regional del MOP en Colón, hizo un llamado a los conductores a reducir la velocidad al transitar por el área, debido a la presencia de personal técnico y equipos pesados en la zona de trabajo.

“La vía no ha sido concluida en su totalidad. Pedimos comprensión y precaución para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios”, señaló.

El MOP ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes ocasionados durante el cierre y agradeció el apoyo de diversas instituciones que colaboraron para lograr la reapertura, entre ellas el IDAAN, MiAmbiente, así como la junta del corregimiento de Limón y otras entidades vinculadas al proyecto.

