Reabren pago de premios de la Lotería en Los Pueblos

La Lotería recordó que el horario regular de cambio se mantiene, y que los días de sorteo se extiende hasta las 4:30 de la tard

 

Después de tres años con la puerta cerrada, este jueves 22 de enero volvió el movimiento a la sucursal de la Lotería Nacional de Beneficencia en Los Pueblos.

La actual administración habilitó nuevamente el pago de premios, una noticia que cayó como alivio entre clientes y billeteros del área.

Durante todo este tiempo, las quejas eran constantes. Personas con chances y billetes premiados tenían que viajar hasta San Miguelito o Río Abajo para poder cambiar su premio.

Todo luego de que la administración anterior ordenara el cierre de este punto clave para la comunidad.

Billeteros y compradores coinciden en que el cierre complicó el día a día. Más gastos, más tiempo perdido y filas largas lejos.

La Lotería Nacional de Beneficencia recordó que el horario regular de cambio se mantiene, y que los días de sorteo se extiende hasta las 4:30 de la tarde, para facilitar el trámite a quienes llegan después del mediodía.

