Recogen más de 1.5 toneladas de basura en limpieza del río Mocambo

Durante una jornada de limpieza en las riberas del río Mocambo, organizada por la Alcaldía de Panamá, se recogieron más de 1.5 toneladas de desechos.

Según la Alcaldía, el 40% de los desechos correspondieron a plásticos PET (politereftalato de etileno), 30% pañales desechables, 10% plástico foam (espumados de poliestireno) y 20% de otros materiales como partes de muebles, de coolers y juguetes, entre otros.

"Los grandes cantidades de desperdicios acumulados son evidencia la falta de conciencia de las personas", señaló Yarelys Gómez, subdirectora de Resiliencia y Cambio Climático.

Añadió que estos desechos alteran el estado de la naturaleza e impactan en la salud humana con graves consecuencias a medio y largo plazo.

"La resiliencia ambiental implica que con las correspondientes ayudas adaptativas, los humanos podemos ayudar a los ecosistemas en su regeneración; podemos recuperar el Río Mocambo”, dijo.