Reducen niveles de alerta por mejora en condiciones climáticas

Panamá- Luego de un exhaustivo análisis del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) redujo el nivel de alerta en varias provincias y distritos del país, debido a una mejoría en las condiciones meteorológicas

En las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas, la entidad ha decidido bajar la alerta amarilla a verde e incluso levantó la alerta en otras regiones, gracias a la disminución de los caudales de los ríos y la saturación de los suelos. Sin embargo, el Sinaproc mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta el 5 de noviembre de 2025.

Entre los distritos que pasan a Alerta Verde se encuentran: Renacimiento, Tierras Altas, Boquete y Gualaca en Chiriquí; Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande en Bocas del Toro; Cañazas y Santa Fe en Veraguas; Besiko, Mironó, Müná, Nole-Duima, Ñürüm, Jirondai, Kankintú, Calovébora y Kusapín en la Comarca Ngäbe-Buglé; La Pintada, Olá y Penonom en Coclé, Donoso, Omar Torrijos, Chagres, Colón, Portobelo y Santa Isabel en Colón; Chimán en Panamá; Santa Fe, Chepigana y Comarca Emberá Wounaan-Sambú (Área 2) en Darién.

La amenaza persiste debido a la interacción de varios sistemas climáticos en el país, incluyendo un frente frío proveniente del Golfo de México que podría generar vientos fuertes y aguaceros de intensidad variable, especialmente en zonas montañosas y del litoral caribeño.

El Sinaproc recomiendan a la población residente en zonas vulnerables mantenerse informada a través de los canales oficiales. Se insta a las instituciones y gobiernos locales a mantener el monitoreo constante, activar los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) y garantizar la disponibilidad de recursos. Esta declaratoria está vigente desde las 2:00 p.m. del 2 de noviembre de 2025 y se extenderá hasta que el IMHPA determine que las condiciones se han estabilizado.



