Refuerzan controles en áreas protegidas para frenar la minería ilegal

La vigilancia en las áreas protegidas de la provincia de Colón ha sido reforzada con el apoyo conjunto de los guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la Policía Ambiental, con el objetivo de reducir los delitos ambientales y proteger la naturaleza de la región.

Esta acción busca prevenir actividades ilegales como la caza de especies en peligro de extinción y protegidas, la minería ilegal, y la contaminación de los ecosistemas locales.

Durante las recientes incursiones en las montañas de Colón, se han detectado varios casos de minería ilegal, afectando negativamente los ríos y quebradas, así como actividades de caza furtiva que ponen en riesgo la biodiversidad.

Colón alberga importantes áreas protegidas como el Parque Nacional San Lorenzo, el Lago Gatún, Isla Galeta y el Parque Nacional Portobelo, que son vitales para la conservación de la fauna y flora de la región.

En especial, el Parque Nacional San Lorenzo ha sido uno de los destinos más visitados en noviembre, tanto por turistas nacionales como extranjeros. En este parque, el personal administrativo ha estado brindando orientación a los visitantes sobre el comportamiento adecuado que deben mantener para preservar el área protegida.

Las autoridades de MiAmbiente reiteran su compromiso con la protección del patrimonio natural de Colón y aseguran que continuarán con los operativos de vigilancia para garantizar la integridad de estos espacios vitales para la biodiversidad del país.