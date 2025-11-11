Nacional - 11/11/25 - 07:46 AM

Refuerzan controles en áreas protegidas para frenar la minería ilegal

Durante las recientes incursiones en las montañas de Colón, se han detectado varios casos de minería ilegal, afectando negativamente los ríos y quebradas, así como actividades de caza furtiva que ponen en riesgo la biodiversidad.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

La vigilancia en las áreas protegidas de la provincia de Colón ha sido reforzada con el apoyo conjunto de los guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la Policía Ambiental, con el objetivo de reducir los delitos ambientales y proteger la naturaleza de la región.

Esta acción busca prevenir actividades ilegales como la caza de especies en peligro de extinción y protegidas, la minería ilegal, y la contaminación de los ecosistemas locales

Durante las recientes incursiones en las montañas de Colón, se han detectado varios casos de minería ilegal, afectando negativamente los ríos y quebradas, así como actividades de caza furtiva que ponen en riesgo la biodiversidad.

Colón alberga importantes áreas protegidas como el Parque Nacional San Lorenzo, el Lago Gatún, Isla Galeta y el Parque Nacional Portobelo, que son vitales para la conservación de la fauna y flora de la región. 

En especial, el Parque Nacional San Lorenzo ha sido uno de los destinos más visitados en noviembre, tanto por turistas nacionales como extranjeros. En este parque, el personal administrativo ha estado brindando orientación a los visitantes sobre el comportamiento adecuado que deben mantener para preservar el área protegida.

Las autoridades de MiAmbiente reiteran su compromiso con la protección del patrimonio natural de Colón y aseguran que continuarán con los operativos de vigilancia para garantizar la integridad de estos espacios vitales para la biodiversidad del país.

Te puede interesar

Refuerzan controles en áreas protegidas para frenar la minería ilegal

Refuerzan controles en áreas protegidas para frenar la minería ilegal

 Noviembre 11, 2025
Inundaciones en Sinaí dejan a familias incomunicadas y con graves daños

Inundaciones en Sinaí dejan a familias incomunicadas y con graves daños

 Noviembre 11, 2025
Ministra Molinar pide a docentes honrar a la patria y no crear más divisiones

Ministra Molinar pide a docentes honrar a la patria y no crear más divisiones

 Noviembre 11, 2025
Magistrado Arellano presidirá Red Mundial de Justicia Electoral

Magistrado Arellano presidirá Red Mundial de Justicia Electoral

 Noviembre 11, 2025
Pentágono envía tropas a entrenar en la selva de Panamá por primera vez en décadas

Pentágono envía tropas a entrenar en la selva de Panamá por primera vez en décadas

 Noviembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí