Renuncia gerente educativa del ITSE en medio del debate por reformas

La gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Milena Gómez Cedeño, presentó su renuncia irrevocable al cargo alegando falta de certeza jurídica y afectaciones directas a la autonomía académica y administrativa de la institución.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al Consejo Directivo, en la que dejó claro que el escenario interno se volvió insostenible.

Gómez Cedeño recordó que su designación se dio mediante concurso público de méritos para el período 2021-2025, proceso que luego fue extendido hasta 2029 tras evaluaciones de desempeño, resultados e impacto institucional. Todo, según explicó, aprobado formalmente por el mismo Consejo Directivo que hoy avaló cambios que cuestiona.

En el documento señaló que desde octubre de 2025 comenzaron situaciones de tensión, entre ellas vacaciones forzadas y una separación de hecho del cargo.

Aunque en su momento el propio Consejo sostuvo que esas acciones no constituían una afectación ni un menoscabo de derechos, el panorama cambió con la posterior reforma al estatuto del ITSE.

La modificación, aprobada el pasado 19 de enero y publicada en Gaceta Oficial, incorporó la figura de “pérdida de confianza” como causal de remoción del Gerente Educativo.

Según la exfuncionaria, esto transforma un cargo técnico y de período fijo en uno de libre designación y remoción, afectando la seguridad jurídica y la estabilidad institucional.

Pese al contexto, la exgerente destacó resultados de su gestión. Entre ellos, el crecimiento de la matrícula de 800 a más de 4,000 estudiantes, la creación de cinco nuevas carreras y la construcción de estructuras de gobernanza y reglamentos que no existían al inicio de su administración.

También subrayó alianzas con entidades nacionales e internacionales como el Canal de Panamá, COPA Airlines, CAF, UNESCO y el Tecnológico de Monterrey, además de la firma de más de 170 convenios de cooperación. Indicó que cerca del 80 % de los egresados logró insertarse en empleos de calidad.

Gómez Cedeño señaló además que durante su gestión se impulsaron auditorías internas, externas y de la Contraloría General de la República, sin que hasta la fecha se hayan reportado hallazgos que comprometan su administración o el manejo institucional.

La renuncia ocurre en un momento clave, cuando el país discute reformas educativas y la posible modernización del marco legal del sistema, incluida la Ley Orgánica de Educación.

El debate nacional apunta a cambios estructurales, pero el caso del ITSE deja sobre la mesa la preocupación por la autonomía institucional y la estabilidad de los cargos técnicos.

En el cierre de su carta, la exgerente agradeció al equipo humano del ITSE, a la comunidad académica, al sector productivo aliado y a los estudiantes, a quienes calificó como el eje central de su gestión.



La copia del documento fue remitida al presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero.