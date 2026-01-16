Representantes de San Miguelito respaldan la intervención de la AAUD

La mayoría de los representantes del distrito de San Miguelito respaldan la decisión del Gobierno de autorizar a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para asumir la recolección de desechos ante la crisis que afronta el distrito.

Las declaraciones de los concejales se dan luego del enfrentamiento entre la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y el contralor de la República, Anel Flores, tras la aprobación, durante el Consejo de Gabinete del martes, de la resolución que ordena a la AAUD asumir el control total de la recolección de desechos, a partir del 19 de enero.

Ayer, durante conferencia de prensa, cinco representantes mostraron su respaldo a la AAUD y resaltaron que la intervención ha sido efectiva y necesaria, logrando contener en corto tiempo una situación que ya representaba una amenaza directa para la salud pública.

Juan Barsallo, presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, recordó que desde mediados de 2024 el Concejo había autorizado a la Alcaldía a explorar alternativas para resolver el problema de la basura.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo Municipal, Omar Cheribin, reconoció que la decisión tomó por sorpresa a muchos y enfatizó que “no podía ser rechazada”. Dijo que el problema de la basura no tiene colores políticos ni responde a una lucha de poder.

“El Gobierno nos escuchó y tenemos que aprovechar esa oportunidad y tender puentes responsablemente para beneficio de la comunidad”, añadió el representante de Rufina Alfaro.

Cheribin cuestionó la falta de información sobre los contratos de concesión de las tres nuevas empresas recolectoras, que debían presentarse ante la Contraloría General de la República la semana pasada.

“No se nos brindó información vital que hubiese permitido trabajar en equipo y comunicar mejor a la población”, lamentó.

Sheyla Grajales, Rodrigo Ortega y Darío González mostraron también su respaldo total a la decisión del Gobierno Central.

Demanda

Ayer, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, presentó una demanda ante la sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema con la que se busca la nulidad de una resolución de la AAUD. Además, pidió que se declare ilegal y nula la Resolución N.° 001 del 13 de enero, emitida por la junta directiva de la Autoridad de Aseo.

"No fuimos invitados, no hubo coordinación ni llamado alguno", sostuvo.

Explicó que esa decisión viola la Ley 51 de 2010 que regula la Autoridad de Aseo.

Por otro lado, tras las declaraciones de los cinco concejales, dijo comprender sus preocupaciones, la misma que tiene ella y los vecinos del distrito.

“La decisión del gobierno municipal, o parte de ellos, ya que no estaban todos los concejales, se ve direccionada a encontrar una respuesta y entiendo las ganas de querer servir y brindar una respuesta. Sin embargo, hoy es al Consejo al que se le violan sus decisiones, que se pasaron sobre sus propias decisiones, violando la autonomía municipal".