Residentes de Los Chacones están cansados de vivir sin agua

La escasez de agua potable es un problema que afecta a miles de panameños, y la comunidad de Los Chacones, ubicada en el corregimiento de Sabana Grande, provincia de Los Santos, no es la excepción, ya que durante más de 30 años, los habitantes de esta zona han tenido que recurrir a pozos artesanales para abastecerse del vital líquido.

Sin embargo, la situación sigue empeorando, y la frustración se apodera de los residentes, que aseguran estar cansados de vivir así, y más en temporada seca cuando la situación ha llegado a un punto crítico, especialmente en las áreas más altas de la comunidad, donde el agua es prácticamente inexistente.

"Estamos cansados de vivir así", comentó Armando Rudas, uno de los moradores afectados. "Hemos agotado todas las instancias".

"Hemos ido ante representantes, alcaldes, legisladores, y nada se resuelve. "Más de 30 años luchando por el agua", aseguró.

Los residentes señalan que la responsabilidad de esta crisis recae en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), por lo que han decidido levantar la voz para exigir soluciones inmediatas.

Una fuente de la entidad manifestó que la próxima semana se realizarán perforaciones de nuevos pozos por parte del Ministerio de Salud, y que se están llevando a cabo análisis de calidad del agua en la zona, pero a pesar de las promesas, los residentes siguen esperando respuestas concretas y no han visto avances significativos en la mejora del servicio.

"Lo que pedimos es que el IDAAN disponga de nuevas turbinas para mejorar el suministro".

"La solución es sencilla, pero no nos han escuchado", agregó Rudas, quien se mostró decidido a seguir luchando por una solución definitiva.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, los residentes de Los Chacones están considerando presentar una queja formal ante la Defensoría del Pueblo, ya que aseguran no tener quién los defienda.

"Nos hemos reunido con el IDAAN no menos de cinco veces y no hemos tenido una solución clara".

"Estamos perdiendo la paciencia, esto ya no se puede seguir tolerando", expresó uno de los afectados.