Revocatoria en Vacamonte termina sin pena ni gloria

Vecinos de Vacamonte están sacando cuentas: el intento de revocatoria de mandato contra el representante José Pérez y la suplente Maygualida Sánchez llegó a su fin… y vaya que los números no ayudaron.

Después de 90 días de andar tocando puertas, hablando con la gente, explicando por qué había que firmar, apenas se recogieron 107 firmas para Pérez y 104 para Sánchez, de las 8,434 que necesitaban.

La Dirección Nacional de Organización Electoral, del Tribunal Electoral, fue la que confirmó los números y dejó claro que la revocatoria no prendió.

En otros corregimientos, como Juan Demóstenes Arosemena, todavía hay quienes van a intentar la misma movida: Raquel Murillo (principal) y Salvador Lobos (suplente) tienen tiempo hasta diciembre, así que ahí la calle sigue atenta.

La voz en el barrio es clara: muchos dicen que “esto se quedó en papel, la gente no se metió de verdad”. Otros comentan que aunque hubo ganas, el cansancio y la apatía jugaron en contra. La participación ciudadana fue mínima, y eso deja ver que, en Vacamonte, la revocatoria quedó solo como un intento que no prendió fuego en los vecinos.

El Tribunal Electoral asegura que todo se hizo limpio, revisando cada firma con lupa, pero la realidad del barrio es esta: los números no mienten, y la revocatoria… se apagó antes de empezar.