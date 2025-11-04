Reyes de España y Marruecos felicitan a Panamá por sus fiestas patrias

Felipe VI, rey de España, y Mohammed VI, monarca de Marruecos, enviaron sus saludos oficiales al presidente de la República, José Raúl Mulino, por motivo de sus fiestas patrias.

"Con ocasión de la celebración de la fiesta nacional de la República de Panamá, deseo hacer llegar a vuestra excelencia, junto con el Gobierno y el pueblo español, mi más cordial felicitación", señala Felipe VI en su misiva.

Además, extendió sus mejores "deseos de bienestar personal, paz y prosperidad para el pueblo hermano de Panamá".

Por otro lado, Mohammed VI envió sus mejores deseos al país.

"Me es grato expresaros, en mi nombre y en el del pueblo marroquí, nuestras más calurosas felicitaciones, junto con nuestros mejores deseos de mayor progreso y prosperidad para el pueblo panameño", dijo el monarca.

Y resaltó las excelentes relaciones de amistad que unen a Marruecos y Panamá; reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales.

En tanto, el presidente agradeció el gesto y las sinceras palabras de ambos monarcas.