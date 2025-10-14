Nacional - 14/10/25 - 08:20 AM

Río se desborda y deja 4 casas dañadas en Los Santos

Hasta el momento no se han reportado heridos.

 

Por: Redacción / Web -


El desbordamiento de un río, provocado por las intensas lluvias registradas en las últimas horas, dejó al menos cuatro viviendas afectadas en el corregimiento de El Guayabo, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que personal de respuesta acudió al lugar para brindar asistencia a las familias damnificadas y realizar evaluaciones de daños. Hasta el momento no se han reportado heridos.

Pronóstico del tiempo para hoy

De acuerdo con los informes meteorológicos, se espera lo siguiente para este martes:

Región Caribe: cielo nublado y aguaceros en el centro y occidente.

Región Pacífica: aguaceros aislados en Chiriquí, sur de Veraguas, Azuero y Panamá Este.

Golfo de Panamá: aguaceros acompañados de actividad eléctrica.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar medidas de precaución ante posibles nuevas crecidas de ríos o deslizamientos de tierra.
 

